Roma, 22 feb. (Adnkronos) – Voto interno al gruppo M5S Camera per i vicepresidenti di area. I ‘contiani’ incassano il voto a favore di Luigi Gallo per l’area economica: Gallo ha avuto la meglio su Cosimo Adelizzi, considerato più vicino a Luigi Di Maio, con 16 voti contro 7. Per l’area sociale, si afferma Valentina Barzotti su Celeste D’Arrando, 26 voti contro 4. A capo dell’area esteri, i deputati grillini hanno scelto Iolanda Di Stasio.