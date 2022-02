Ismea, 24 febbraio convegno su opportunità sostegno a imprese agroalimentari lombarde

Milano, 22 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Si terrà a Milano il prossimo 24 febbraio presso l’Auditorium Testori il primo degli incontri organizzati da Ismea in collaborazione con alcune regioni, finalizzati a far conoscere le opportunità offerte dall’Istituto, a sostegno dell’agricoltura e dell’agroalimentare italiano.

L’appuntamento, promosso dall’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi e dal presidente di Ismea, professor Angelo Frascarelli, vuole essere un’occasione di confronto sulla centralità del sistema agroalimentare in un momento complesso, da un lato condizionato dai costi crescenti delle materie prime e dell’energia, dall’altro in piena transizione verso la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica anche grazie alla nuova Pac e al Pnrr. Ad aprire il convegno l’assessore Rolfi, a cui seguirà l’intervento del presidente Ismea Frascarelli sul tema della transizione ecologica e digitale e il futuro delle imprese.

Maria Chiara Zaganelli, direttore generale di Ismea, presenterà il sistema integrato di misure e strumenti Ismea messo a punto per rispondere con efficacia alle esigenze del settore, dallo sviluppo d’impresa, all’accesso al credito, al finanziamento degli investimenti. Protagonista indiscusso sarà l’agroalimentare della Regione Lombardia, con dati, stato dell’arte e opportunità, per coniugare presente e futuro.