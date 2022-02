Emanuele Stivala e Fabio Tocco: “Digitale opportunità crescita per incaricati”

Roma, 22 feb. (Adnkronos/Labitalia) – “Il digitale è un mezzo da affiancare all’attività di vendita, un canale in più e un’opportunità di crescita per gli incaricati”. A dirlo Emanuele Stivala e Fabio Tocco, founder della community ‘Che fatica la vita da bomber’, imprenditori esperti di digital e marketing, e volti noti della trasmissione televisiva ‘La domenica sportiva’, intervenendo al 10° Forum della vendita diretta promosso da Avedisco, Associazione vendite dirette servizio consumatori. L’appuntamento, dal titolo: ‘Social media e social selling: l’evoluzione phigital della vendita diretta’, è stato ospitato dal Palazzo dell’Informazione di Roma.

“La prima regola da seguire – hanno spiegato – quando si inizia a lavorare sul social marketing, la prima domanda a cui bisogna rispondere è che cosa si aspetta l’utente dall’altra parte. La cosa fondamentale è immedesimarsi. Importante è individuare il target con cui si vuole comunicare perché molte volte si tende a fare l’errore banale di rivolgersi al pubblico a caso senza fare nessun tipo di strategia, capire la tipologia di linguaggio da usare, la velocità di pensiero perché il social non permette di essere monotono e lungo”.

“L’attenzione – hanno sottolineato – è limitata, una storia Instagram dura 15 secondi e questa è la durata di attenzione che si ha sui social. Per questo con una frase bisogna essere chiari nel messaggio”.