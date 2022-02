Arriverà un maggior numero di Carabinieri, ma solo per un limitato periodo di tempo; Arriveranno parimenti più uomini in forza al Commissariato di Polizia di Cervinara, anche questa misura fino a quando si renderà necessario. Sono queste le garanzie che sono venute nel contesto del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica sviluppatosi nella giornata di ieri a San Martino Valle Caudina cui hanno preso parte il Prefetto Paola Spena ed il Sottosegretario del Ministero degli Interni Claudio Sibilia.

