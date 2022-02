Covid, 60.029 nuovi casi e 322 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Tornano a crescere i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I positivi sono 60.029, contro i 24.408 della rilevazione di ieri, a fronte di 603.639 tamponi processati che determinando un tasso di positività in calo al 9,94%. Secondo il bollettino del ministero della Salute il numero dei decessi è pari a 322 morti, rispetto ai 201 dell'ultima rilevazione. Il numero degli attualmente positivi è in calo di 26.376 unità, attestandosi su un totale di 1.321.971. I guariti nelle ultime 24 ore sono 50.659. Sul fronte ospedaliero si evidenzia una flessione dei ricoverati, dai 13.375 di ieri ai 13.976 di oggi. In discesa anche le terapie intensive, da 928 a 896 con 82 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.227.821. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (7.146), seguita da Lazio (6.356) e Campania (6.116).

