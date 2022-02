CnhI: Oddone, ‘in 2024 utile netto a 2,3 mld dollari e zero debito’

Roma, 22 feb.- (Adnkronos) – Al 2024, grazie a una crescita annua intorno al 10%, Cnh Industrial “punta a un utile netto di 2,3 miliardi di dollari, pari a 1,7 dollari per azione, con 4,4 miliardi di cash flow e l’azzeramento del debito già nel 2023”. Lo afferma Oddone Incisa, cfo di CNH Industrial, in occasione del Market Day del gruppo.

Grazie al “portafoglio di attività industriali e di servizi finanziari distintivi” Cnhi – aggiunge – punta a “investire in nuovi prodotti e tecnologia per supportare la crescita dei margini, a ridurre il debito mantenendo una gestione accorta del capitale che ci fornirà la possibilità di fusioni e acquisizioni”. Sul fronte dividendi, ha concluso, l’obiettivo è “mantenere una politica di riacquisto di azioni e dividendi coerente” destinando alla remunerazione degli azionisti tra il 25% e 35% dei ricavi netti.