Calcio: Douglas Costa, ‘Ucraina mi ha dato tanto, ho il cuore a pezzi’

Los Angeles, 22 feb. -(Adnkronos) – “L’Ucraina è nel mio cuore e il mio cuore è a pezzi. È un Paese che mi ha dato tanto, come l’opportunità di cambiare vita, di giocare la Champions League. Sono diventato un giocatore importante, poi ho giocato al Bayern e alla Juventus ma tutto è iniziato in Ucraina”. Così l’attaccante dei Los Angeles Galaxy Douglas Costa in merito a quanto sta avvenendo in Ucraina. “Sono questioni politiche e noi non siamo così informati -aggiunge l’ex giocatore dello Shakhtar Donetsk al Los Angeles Times-. Sono questioni che non dipendono da noi e non possiamo fermare una guerra solo perché siamo famosi. Spero solo che l’Ucraina torni com’era prima”.