Calcio: Capello, ‘Milan bene, ma manca determinazione per vincere Campionato’

Limbiate, 22 feb. (Adnkronos) – “Il Milan sta facendo bene, tutti lo guardiamo divertiti , però sembra che arrivi lì, stia lì, ma senza quella determinazione che uno penserebbe di avere per poter raggiungere il famoso obiettivo di vincere il Campionato”. Lo ha detto l’ex allenatore Fabio Capello a margine del triangolare di calcio benefico a Limbiate, a un anno dalla morte dell’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio.

La scarsa determinazione dei rossoneri, però, secondo Capello, non dipende dagli attaccanti. “Ci vuole una faccia tosta a parlare male di Ibra. Sono cose che non concepisco. Ci si dimentica tutto in un attimo e si discute un giocatore”, ha detto l’ex allenatore a proposito dello svedese.

Quando a Leao, secondo Capello “non è per niente azzardato” paragonarlo a Henry: “Leao ha delle qualità sotto un certo aspetto tecnico migliori di Henry, però deve migliorare. Ci vuole tempo, sta migliorando anno dopo anno. Secondo me ha la possibilità ancora di migliorare ancora di un 30%”.