Birra Castello birra ufficiale del padel – Fit e dello Slam padel by mini dal 2022 al 2024

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “La Federazione Italiana Tennis e Birra Castello S.p.A. hanno sottoscritto un accordo di sponsorizzazione grazie al quale il gruppo, primo produttore di birra a capitale 100% italiano, sarà partner della Fit – Settore padel e dello Slam padel by Mini diventando così la birra ufficiale del Settore padel – Fit”. Lo fa sapere la Federtennis con una nota.

“La partnership di durata triennale, dal 2022 al 2024, prevede la personalizzazione dei prodotti dedicati con il marchio padel – Fit che sarà disponibile su tutti i canali di vendita e nei circoli Fit e potrà essere gustata dagli appassionati che ogni giorno frequentano i padel club Fit. Da marzo il brand Birra Castello inizierà ad essere visibile nei campi di padel dei circoli Fit e nei prossimi mesi saranno attivate iniziative dedicate, che contribuiranno ad alimentare la comunità di questo sport”.

“L’obiettivo di questo gioco di squadra tra Fit, di cui il padel fa parte, e l’azienda Birra Castello S.p.A, è quello di promuovere gli aspetti positivi legati alla pratica sportiva, ma anche i valori della socialità, dello stare insieme che fanno parte del “terzo tempo del padel” e rendono questa specialità in crescita e con enorme presa tra tutte le fasce generazionali. Dinamismo, energia e spirito di innovazione, dunque, uniscono Birra Castello a uno sport, il padel, in crescita esponenziale e che sta catturando un sempre maggior numero di praticanti e appassionati nel nostro Paese, ma non solo. Infatti, i numeri confermano un trend in crescita e secondo i dati più recenti oggi sono 70 mila i tesserati e 910 i circoli affiliati. Uno sport che sta incrementando anche l’aspetto agonistico se si pensa che sono 57.000 gli atleti agonisti. Una disciplina che, inoltre, ad oggi gode di irrefrenabile popolarità anche tra noti personaggi dello sport e dello spettacolo e che ha grandi valori come il fair play”.

Francesca Ruffini, Marketing Manager di Birra Castello commenta così: “Questa non è una semplice sponsorizzazione, ma è una collaborazione per promuovere il padel ed i suoi valori positivi a 360°. Infatti, Birra Castello vuole esaltare il “terzo tempo” che è nel dna di questo sport ovvero la socialità, il divertimento e lo stare insieme anche fuori dal campo. Si tratta di un gioco di squadra con il padel e con la FIT che muove da una condivisione di valori e dallo spirito che anima questo sport e chi lo pratica. Il nostro impegno, inoltre, ha una valenza sociale perché attraverso la collaborazione con i circoli vogliamo favorire il radicamento di questo sport nei territori e soprattutto promuovere la pratica sportiva nelle comunità che è aspetto fondamentale per i giovani e non solo”.