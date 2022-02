Il ritiro andrà avanti almeno fino a mercoledì. Come anticipato da Il Sannio Quotidiano, nonostante la vittoria conquistata contro il Cittadella, la società ha deciso di non interrompere la ‘clausura’ avviata dopo il ko interno rimediato una settimana fa contro l’Ascoli. Solo dopo la gara con il Como il club giallorosso valuterà il da farsi, deciderà cioè se prolungare il ritiro fino a venerdì, quando è programmata la partenza per Perugia. Valutazioni in corso, le stesse che dovrà fare anche Fabio Caserta in merito a Gianluca Lapadula che si è trasferito all’Hotel Europa di Venticano, al pari degli altri compagni di squadra.

