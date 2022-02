Di buono solo i tre punti. Mica poco per una squadra che ha dimostrato di essere ancora convalescente e preda dello spettro dell’incompiutezza. La prestazione di domenica col Cittadella non è stata certamente esaltante, ma la vittoria ha comunque permesso al Benevento di allontanare quei nuvoloni densi e opprimenti che stavano per affacciarsi all’orizzonte. Una boccata d’ossigeno per la Strega, un urlo di vitalità di un gruppo che avendo preso coscienza del momento negativo, è riuscito almeno a contrapporre un senso di ribellione alla crisi, riprendendo così a far correre la classifica.

