Ucraina: Letta, ‘Putin inaccettabile, Pd chiede immediata convocazione Parlamento’

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Parto dalle gravissime informazioni che ci hanno raggiunto durante i lavori della direzione, la decisione di Putin di riconoscere unilateralmente il Donbass. E’ una scelta inaccettabile, una scelta da condannare come Italia e Europa senza ambiguità. Noi come forza politica di governo chiediamo che venga immediatamente convocato il Parlamento italiano”. Così Enrico Letta nella replica in Direzione Pd.

“L’Italia rigetti questa scelte e chieda all’Ue di prendere le decisioni conseguenti, le più dure possibile. Non possiamo accettare che sia la legge del più forte, la legge della giungla possa stabilire i confini in Europa”.