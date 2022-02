Turismo: Intesa Sp, nuove risorse a pmi per opportunità Pnrr (2)

(Adnkronos) – “Siamo pronti a intervenire a favore di uno dei settori di punta dell’economia italiana e più duramente colpiti dalla crisi sanitaria. Con il supporto delle associazioni del settore, oggi rinnoviamo l’impegno di Intesa Sanpaolo innalzando a 1,2 miliardi le risorse per il settore e favorendo l’accesso dei nostri clienti alle misure pubbliche di incentivazione con nuovi strumenti per il rilancio delle attività ricettive in senso lato”, spiega Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, sottolinea che “le misure messe in campo, in totale accordo con gli obiettivi delle missioni del Pnrr saranno essenziali per la ripresa. Ma c’è di più: l’accordo proposto da Intesa Sanpaolo ha il grande pregio di coinvolgere le categorie più significative del comparto, creando indirettamente un sistema coeso nel rilancio del turismo e della ricettività italiana”. Per Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, “la sottoscrizione di questo ulteriore accordo dedicato a terme e alberghi testimonia, con un plafond di 1,2 miliardi la rilevanza del settore turistico alberghiero per l’economia del Paese

Massimo Caputi, presidente di Federterme Confindustria, sottolinea che “le risorse messe a disposizione consentiranno di proseguire nel cammino di rilancio di un comparto che ha la necessità, dopo il periodo di difficoltà dovuto alla pandemia, di presentarsi sul mercato italiano e internazionale in maniera più robusta e con un prodotto ben definito. Per le aziende è un’occasione da cogliere rapidamente per poter così valorizzare la propria offerta”.