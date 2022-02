Spazio: esperti Leonardo, Prisma un occhio sulla salute del pianeta** (2)

(Adnkronos) – La nuova missione sarà in grado di inviare a terra circa 3 terabytes di immagini iperspettrali al giorno, di fatto più di 10 volte la capacità del suo predecessore. Lo studio di fattibilità per Prisma Second Generation richiesto dall’Asi è stato assegnato a un raggruppamento temporaneo d’impresa (Rti) composto da Thales Alenia Space, in qualità di mandataria, con Leonardo, Telespazio, e-Geos e Sitael. In particolare, Leonardo, forte delle sue competenze nello sviluppo di sensori elettro-ottici e iperspettrali, sarà responsabile del nuovo payload iperspettrale di Prisma Second Generation. Thales Alenia Space Italia sarà responsabile del design deli sistema end-to-end e del nuovo satellite.

Telespazio si occuperà delle attività per la definizione del segmento di terra del programma Prisma Second Generation, in particolare dei requisiti e dell’architettura di sistema. e-Geoa, società di Telespazio (80%) e Asi (20%), sarà responsabile dell’analisi degli scenari di mercato in cui Prisma Second Generation si troverà ad operare e supporterà Leonardo nella definizione dei requisiti degli utenti.