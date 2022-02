Rep. Congo: moglie Attanasio, ‘Luca univa le persone e lo fa ancora’ **

Milano 21 feb. (Adnkronos) – “Luca aveva la capacità di unire le persone e continua a farlo”. Lo racconta all’Adnkronos Zakia Seddiki, moglie di Luca Attanasio, a un anno dalla morte del marito in un agguato in Congo. Zakia è presidente dell’associazione creata insieme al marito Mama Sofia e dell’omonima Fondazione, nata proprio per tramandare l’eredità spirituale dell’ambasciatore Attanasio. “È un dovere che stiamo portando avanti con Mama Sofia, che ormai è una famiglia, unita proprio grazie a Luca”, racconta la moglie, che in occasione del primo anniversario dalla morte del marito è a Limbiate, il comune in provincia di Monza e Brianza, in cui Attanasio è cresciuto.

Numerose le iniziative che da stasera fino a tutto domani si terranno in paese per ricordare l’ambasciatore ucciso in Congo. “La vicinanza delle persone è una cosa molto importante”, dice la moglie, raccontando di “quando arriva un messaggio da persone che hanno solo sentito parlare di Luca, ma hanno creduto al suo percorso e alla sua vita, che ha aperto gli occhi su realtà difficili”.

Con il suo impegno a portare avanti il percorso del marito Zakia vuole lanciare “un messaggio a tutte le donne che hanno avuto delle sofferenze simili: possiamo continuare a vivere con le persone che ci hanno amato e che abbiamo amato e che hanno fatto un lungo viaggio insieme a noi”.