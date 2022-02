Rep. Congo: moglie Attanasio, ‘figlie chiedono del papà, ci darà forza superare sua mancanza’**

Milano 21 feb. (Adnkronos) – “Le mie figlie chiedono sempre del loro papà. Non sanno ancora tanto di quello che è successo, perché sono piccole”. Lo racconta all’Adnkronos Zakia Seddiki, moglie di Luca Attanasio, a un anno dalla morte dell’ambasciatore.

“Noi a casa lo sentiamo, parliamo sempre di lui, guardiamo le foto, come se lui fosse a casa. Alle bambine dico ‘dovete fare le brave, così papà non è triste’”, racconta Zakia, ammettendo però che “purtroppo sentire la sua mancanza fisica è un po’ difficile, ma sono sicura che Luca ci darà sicuramente la forza di superarla”.