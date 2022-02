Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Il messaggio del ‘noi’ deve essere lineare, non disturbato da una sorta di rumore dei distinguo. I risultati ottenuti quest’anno” ci sono stati grazie “all’unità interna in cui chi ha meritato e fatto il suo lavoro è stato valorizzato a prescindere dalle provenienze così sarà anche in prospettiva in futuro”. Così Enrico Letta nella replica in Direzione Pd.