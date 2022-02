Pd: e Letta cita Rocky, in candidati politiche cercherò gli ‘occhi della tigre’**

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Io guarderò ogni giocatore negli occhi e se vedrò gli occhi di tigre di chi vuole vincere lo metterò in campo”. Enrico Letta oggi in Direzione parla così da “allenatore della squadra” a proposito delle candidature per le prossime politiche. Gli stessi “occhi della tigre” che tornano in un famoso dialogo tra Rocky Balboa e Apollo Creed in Rocky. “Quando combattevamo noi due, tu avevi gli occhi di una tigre, eri feroce e devi farti tornare quegli occhi”, dice Apollo a Rocky.