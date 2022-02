Serviva la scintilla per riaccendere la fiamma giallorossa. E la scarica emotiva è arrivata dal fulmine di Riccardo Improta, atterrato al “Tombolato” come l’uomo della provvidenza della Strega contro il Cittadella. Un gol che custodisce un significato pesantissimo per il momento nero vissuto dal Benevento, per l’immensa dose di fantasmi adagiata tra le nubi dello spogliatoio e per il lampo, fondamentale, che restituisce ossigeno ed entusiasmo alla classifica giallorossa.

