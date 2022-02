Germania: Bundesbank, nuovo calo Pil in primo trim. ma buone prospettive**

Francoforte, 21 feb. – (Adnkronos) – Nel primo trimestre del 2022 la Germania potrebbe registrare un “notevole” calo del Pil, che dopo il -0,7% registrato a fine 2021 porrebbe automaticamente la principale economia europea in una recessione ‘tecnica’ prima del forte rimbalzo atteso in primavera. Lo scrive la Bundsbank nel Bollettino mensile segnalando come “la variante Omicron condiziona ancora l’economia tedesca”. “Contrariamente alle precedenti ondate di pandemia, non è solo il settore dei servizi che rischia di essere interessato dalle misure di contenimento del virus e dai cambiamenti comportamentali” e – continuna la banca centrale – “la perdita di lavoro potrebbe anche rallentare notevolmente la produzione economica, anche in altre aree”.

“Tuttavia – continua il Bollettino – le prospettive economiche sono buone e data l’ottima situazione della domanda, è probabile che l’economia tedesca riprenda velocità in primavera, a condizione che la pandemia si plachi e le strozzature dell’offerta continuino ad allentarsi”.

Alla luce di “segnali di un ulteriore allentamento delle strozzature dell’offerta e di una domanda di prodotti industriali ancora elevata” conclude la Bundesbank “le prospettive economiche sono solo leggermente più sfavorevoli” di quanto stimato a fine 2021 e “lo scenario di base al rialzo dell’economia tedesca non è in discussione”.