Covid: 36,8 mln le dosi booster somministrate in Italia

Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute)() – Dall’inizio della campagna vaccinale anti Covid-19 sono state somministrate complessivamente 133.199.390 dosi in Italia. Secondo il report aggiornato del Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, crescono le terze dosi giunte a 36.897.193 (84,47% della platea potenzialmente oggetto di booster). Mentre le persone con almeno una dose sono pari a 49.240.310, si tratta del 91,17% della popolazione over 12.

Sono 48.056.429 gli immunizzati: è pari a 88,98 la percentuale di coloro che ha completato il ciclo vaccinale. Mentre è di 50.701.844 il totale delle persone con almeno una dose sommato ai guariti da almeno sei mesi senza alcuna somministrazione (1.461.534), ovvero il 93,88% della popolazione over 12.