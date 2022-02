Centrodestra, Salvini "Io costruisco e non rispondo alle polemiche"

ROMA (ITALPRESS) – "Passato il nervosismo delle ultime settimane, sono fiducioso che si torni a lavorare insieme. Fratelli d'Italia sta all'opposizione quindi è più portata a dire dei no, noi abbiamo fatto una scelta di governo e di costruzione dove preferiamo i sì. Poi però c'è un programma di centrodestra che ha un programma economico". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Radio 24. Gli attacchi di Giorgia Meloni? "cerco di passare il mio tempo costruendo piuttosto che polemizzando, quindi non rispondo a nessuna polemica", ha aggiunto Salvini. Per il leader della Lega "se la situazione continua a migliorare, si supera lo stato di emergenza ma è più saggio arrivare a parlarne il 21 marzo. Fortunatamente la situazione mi sembra che sia sotto controllo e prorogare lo stato di emergenza a oggi non sembra avere alcun senso. Se tra 40 giorni abbiamo ospedali vuoti, italiani iper vaccinati e bimbi a scuola non capisco a che serve complicare la vita a chi lavora, anche perchè tutte le persone che si volevano vaccinare hanno avuto mesi di tempo. Siamo tra i più vaccinati al mondo e non possiamo essere quelli che hanno più restrizioni al mondo, conto che da qui al 31 marzo arriveremo anche noi a questa situazione bella e positiva".

