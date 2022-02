Milano Cortina 2026: Malagò, ‘abbiamo chiesto contributo per pianificare prossimo quadriennio’

Pechino, 20 feb. – (Adnkronos) – “Abbiamo richiesto doverosamente un contributo per pianificare quattro anni al meglio. A parole sono mesi che ogni settimana è quella buona per sbloccare la situazione anche se siamo già in ritardo perché lo aspettavamo già fra settembre e dicembre”. Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò in merito alle prossime Olimpiadi invernali che l’Italia organizzerà a Milano e Cortina nel 2026. Il numero uno dello sport italiano parla da Pechino dove traccia un bilancio dei Giochi appena conclusi. “Qui si tratta di prendere ragazzi e ragazze dai 15 ai 18 anni che devono essere per 4 anni in un ragionamento di ritiro permanente e servono finanziamenti. Chi ospita le Olimpiadi fa molto meglio, ti giochi il jolly perché stai dentro da tutte le parti”, conclude Malagò.