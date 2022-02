Bisognerà attendere ancora per rivederlo in campo con la maglia del Benevento. Intanto però all’orizzonte per Gianluca Lapadula si prevedono tempeste anche in orbita internazionale, con i riflettori puntati direttamente sul Perù. In queste ore infatti il ct della Blanquirroja Ricardo Gareca sarà in Europa per osservare da vicino e soprattutto dialogare con il centravanti giallorosso, ormai rientrato a pieno nel progetto di Fabio Caserta. Un lungo viaggio quello del commissario tecnico del Perù in compagnia di Nestor Bonillo, preparatore atletico della Bicolor, con prima tappa in Spagna e poi appuntamento in Italia per il faccia a faccia con il Bambino delle Ande.

