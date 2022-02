Calcio: Serie A, Piatek stende l’Atalanta e la Fiorentina vola al 6° posto

Firenze, 20 feb. – (Adnkronos) – Un gol di Piatek regala la vittoria alla Fiorentina nella sfida dal sapore d’Europa contro l’Atalanta nel ‘lunch match’ della 26/a giornata di Serie A. Il polacco decide la sfida dell’Artemio Franchi all’11’ della ripresa su assist di Gonzalez. Continua il momento difficile dei bergamaschi che in campionato non vincono da 5 partite nelle quali hanno conquistato tre punti. Con questa vittoria i gigliati consolidano le loro ambizioni europee agganciando al sesto posto la Lazio e portandosi a -2 dagli orobici e a -5 dalla Juventus con ancora una partita (in casa contro l’Udinese) da recuperare.

In avvio predominio territoriale da parte dei viola che però ci mettono venti minuti per creare la prima occasione da rete. Protagonista Sottil che scappa sulla sinistra e poi crossa bene per Gonzalez: colpo di testa che viene neutralizzato da Musso a terra. Occasione clamorosa invece quella che ha tra i piedi al 33′ Koopmeiners: a tu per tu con Dragowski, è il portiere polacco ad avere la meglio con una grande parata. Al 39′ è di nuovo la Fiorentina pericolosa con un bel tiro di Sottil da fuori area, che chiama ad una grande parata Musso.

All’inizio della ripresa Gonzalez è incontenibile e dopo appena due minuti scappa sulla destra per poi fornire un assist al bacio per Castrovilli che spreca calciando malamente alto. Non passa molto però che di nuovo l’argentino, in combinazione con Odriozola, si invola verso l’area di rigore prima di regalare un perfetto assist per Piatek bravissimo a finalizzare col gol dell’1-0 all’11’. Seconda rete in campionato per il polacco e quinto totale da quando è tornato in Italia. Piatek si conferma bestia nera della Dea: il polacco ha segnato 4 gol in 4 incontri di Serie A contro l’Atalanta, contro nessuna squadra ha realizzato più reti nei cinque grandi campionati europei.