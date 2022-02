La necessità di guardare avanti e un’urgenza che si è fatta assoluta per il Benevento che, dopo il tonfo interno con l’Ascoli, deve tornare a fare punti in uno scontro diretto potenzialmente cruciale qual è quello di questo pomeriggio con il Cittadella. La preoccupante desuetudine alla vittoria, aggravata da tutto ciò che è successo in seguito alla sconfitta rimediata con i marchigiani (ossia il ritiro punitivo imposto dalla società e il rientro in squadra di Lapadula), mette la squadra nella condizione di non poter ulteriormente rinviare l’appuntamento con il successo. Appuntamento che viene tradito da cinque partite consecutive e da oltre un mese, periodo di tempo in cui la Strega è riuscita a raccogliere la miseria di tre dei quindici punti disponibili.

