Andato in fumo il tentativo di ignoti truffatori di carpire la fiducia di una donna di 80 a Solopaca. La donna aveva ricevuto una telefonata nella quale un uomo riferiva che il figlio della donna era rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui aveva investito una persona. L’ignoto, aggiungeva che per risolvere bonariamente l’accaduto occorreva versare la somma di 5mila euro in contanti e che il denaro lo avrebbe ritirato tra quindici minuti facendo passare da casa un suo incaricato.

