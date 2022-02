I Carabinieri della stazione di Dugenta e della compagnia di Montesarchio hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura di Benevento, nei confronti di un 61enne, accusato di sequestro di persona e violenza sessuale, e della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 57enne accusato di violenza sessuale in concorso con il primo.

