Scuola: Redolfi (Unione studenti), ‘la violenza chiama violenza, necessaria riflessione politica’**

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Noi pensiamo che la violenza verso chi sta svolgendo un lavoro, una funzione, vada condannata. Ma le responsabilità di questi atti non possono essere messe in capo al Movimento studentesco”. LO dice all’Adnkronos Andrea Redolfi, commentando gli scontri di ieri alle manifestazioni studentesche ed aggiunge: “Credo ci siano anche delle responsabilità politiche, che non dipendono da noi. La violenza, che è anche assenza di dialogo, chiama violenza. Non dico che la giustifico formalmente, ma la comprendo nella sostanza. E’ un circuito che si può interrompere solo attraverso risposte reali. Penso sia necessaria una riflessione politica”.