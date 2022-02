Pechino 2022: Lollobrigida, ‘sapere di portare bandiera azzurra mi ha dato carica maggiore’

Roma, 19 feb.(Adnkronos) – Francesca Lollobrigida, medaglia di bronzo nella mass start femminile, sarà la portabandiera italiana nella cerimonia di chiusura, domani al The Bird’s Nest di Pechino. L’azzurra, a margine della gara di oggi, dichiara a discovery+: “Sapere che avrei portato la bandiera nella cerimonia di chiusura mi ha messo sia pressione sia una carica maggiore. È stata una gara molto combattuta, ho lottato per mantenere la posizione e reagito bene sulla penultima curva altrimenti poteva andare anche peggio”.

“Il mio obiettivo dall’inizio della gara -prosegue Lollobrigida- era mantenere la scia delle prime due perché comunque ero da sola e dovevo seguire le migliori e così è stato. Ci sono state delle cadute perché la gara era molto movimentata – spiega – ma quello fa parte del gioco ed è stato divertente. Sono rimasta in piedi e anche questa è una vittoria ed una bella rivincita da PyeongChang”.

“Avevo un po’ di pressione e anche un po’ di paura perché questa è una gara che mi è sempre piaciuta dove purtroppo non sono riuscita a portare delle medaglie importanti. Fino a queste Olimpiadi”, conclude la pattinatrice romana.