Approvato il programma triennale opere pubbliche dell’Aorn “San Pio” per il triennio 2022-2024 con un montante finanziario risorse particolarmente consistente, puntando in parte su fondi del Pnrr (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) per otto milioni circa e per gli altri 41 su varie fonti finanziamento ( Por Fesr, fondi Cipe e dai decreti emergenza ‘Covid’, piano regionale edilizia ospedaliera); altre entrate per oltre 12 milioni: il tutto per un importo totale di circa 63 milioni e 414mila euro.

