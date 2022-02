Olimpiadi: Morelli, ‘lavori variante Tremezzina nel comasco procedono a pieno ritmo’

Milano, 19 feb. (Adnkronos) – “Proseguono senza interruzioni i cantieri della variante di Tremezzina, nel Comasco, con decine di operai al lavoro per scavare la roccia. Ringrazio Anas per aver impresso un’accelerazione importante all’opera, a garanzia della sua consegna a tempo di record”. Così il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostienili Alessandro Morelli al termine del sopralluogo presso i cantieri della variante Tremezzina.

“Il territorio avrà presto a disposizione una infrastruttura ideale per accogliere i flussi turistici, alleggerendo i collegamenti interni, che sarà strategica anche in vista della Olimpiadi invernali. Ho constatato con soddisfazione l’ottima riuscita del piano di mobilità alternativa promosso dal Mims e coordinato dal prefetto di Como”, conclude.