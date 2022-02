) Salgono a sei gli indagati per la morte di Luigi Odierno. L’autotrasportatore di San Giuseppe Vesuviano, 43enne, ha perso la vita nello spiazzale di carico e scarico merci dell’industria di verniciatura Savim, a Puglianello. Doveva trasportare un carico in ferro verso la Basilicata, ma dalla località sannita non è più partito, perché lunedì è rimasto vittima di un tragico incidente sul lavoro. La Procura di Benevento ha aperto un fascicolo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia