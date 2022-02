Lollobrigida bronzo nella mass start di pattinaggio velocità

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Sul ghiaccio del National Speed Skating Oval l'Italia festeggia la sua 17esima medaglia ai Giochi Invernali di Pechino. E ancora una volta porta la firma di Francesca Lollobrigida, che dopo l'argento nei 3000, si prende il bronzo nella mass start di pattinaggio di velocità. La 31enne romana chiude a 25 centesimi dall'olandese Irene Schouten, oro, mentre l'argento va alla canadese Ivanie Blondin. "Sono contentissima. Il mio carattere ha fatto la differenza in questa Olimpiade, volevo portare a casa una medaglia in questa gara e ci sono riuscita" ha detto l'azzurra dopo la gara. "Contro ogni scaramanzia diciassette avevo detto e a diciassette siamo arrivati! Grazie ad una spettacolare Francesca Lollobrigida che con questo bronzo corona un'Olimpiade strepitosa e onora al meglio il suo ruolo di domani quale portabandiera dell'Italia alla cerimonia di chiusura. Complimenti al presidente Gios, al tecnico Marchetto e al suo staff. Per la Federghiaccio è l'ottava medaglia: un record da incorniciare" ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò.

