Governo: Letta, ‘da Pd sostegno determinato per completare con successo legislatura’

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Questo è un governo politico perchè ne fanno parte ministri politici. Per noi il sostegno determinato al lavoro del governo è la modalità con cui abbiamo intenzione di completare la legislatura e con il successo che è necessario. Bene Draghi e bene metodo che da oggi mette in campo, noi ci siamo”. Così Enrico Letta lasciando il congresso di Azione.

“Noi siamo fortemente intenzionati a lavorare con ancora maggiore forza perche governo Draghi completi il suo programma e lo vogliamo fare senza ambiguità. Ha fatto bene presidente Consiglio a mettere in chiaro come questa coalizione deve lavorare e noi vogliamo lavorare secondo le indicazioni che ha dato e vorremmo che tutti gli altri facessero lo stesso”.