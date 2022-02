Governo: D’Incà, ‘ora rilancio e responsabilità, confronto con capigruppo’

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Adesso è il momento del rilancio e della responsabilità da parte di tutti e per poter restare uniti serve un confronto continuo come ha chiesto il presidente Draghi. Se necessario, anche con nuovi metodi di confronto, ma mettendo al centro i delicati passaggi che abbiamo davanti, attraverso il raggiungimento degli oltre 100 obiettivi del Pnrr per il 2022”. Lo ha affermato ai microfoni di ‘Sabato anch’io’ su Radiouno Rai il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, dopo le tensioni delle ultime ore tra Governo e maggioranza.

“Serve un confronto continuo all’interno della maggioranza e con l’opposizione. Ho ascoltato molto attentamente -ricorda l’esponente dell’Esecutivo- le parole del Presidente Mattarella in cui si sono evidenziati i rischi della forzata compressione dei tempi parlamentari, ma non meno di un’eccessiva dilatazione. Dobbiamo continuare a rafforzare l’impegno e la coesione tra Parlamento e Governo, è l’unica via costituzionale possibile . Quelle parole sono il sentiero che dobbiamo percorrere: ad oggi abbiamo messo la fiducia su praticamente la metà dei provvedimenti che sono passati in Parlamento su un totale di 60 provvedimenti in quest’ultimo anno”.