Calcio: i baby Volpato e Bove salvano la Roma, con il Verona finisce 2-2 (2)

(Adnkronos) – Lo Special One cambia ancora al 62′ e si affida ai giovani: dentro prima Volpato, alla seconda presenza dopo gli scampoli di gioco con l’Inter, e poco dopo Bove, una doppia mossa che si rivelerà decisiva per il risultato. Perché al 65′ proprio Volpato (che fa parte della scuderia di Francesco Totti) accorcia le distanze sugli sviluppi di un corner, calciando con violenza dopo una mischia in area.

La Roma crede al pareggio, che arriva all’84’ con un altro giovane, Bove: il centrocampista esita, poi libera un destro sul primo palo che non dà scampo alla disattenta difesa veronese. Da 0-2 a 2-2, la Roma crede anche alla vittoria ma non riesce a sfondare e nel finale perde José Mourinho, espulso per proteste. Sipario.