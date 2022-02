Calcio: Gori, ‘Percassi è garanzia, Atalanta resta grande patrimonio di Bergamo’

Milano, 19 feb. (Adnkronos) – “L’acquisizione da parte di un gruppo di investitori americano della quota di controllo dell’Atalanta è una buona notizia se, come sperano i tifosi e a mia volta tendo a ritenere, si tratta della premessa per un ulteriore rilancio del progetto sportivo e delle ambizioni della società nerazzurra, cresciuta a livelli inimmaginabili negli anni della gestione Percassi”. Lo sostiene il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.

“L’elemento di garanzia, quello che fa la differenza anche rispetto ad altre operazioni di questo tipo, è proprio la conferma ai vertici della società di Antonio e Luca Percassi, figure che hanno dimostrato lungimiranza e grande capacità di gestione del club. Gli ultimi anni sono stati decisamente complicati per il mondo del calcio, con la chiusura degli stadi, il crollo dei ricavi, le incognite dovute alla crisi pandemica: credo pertanto che un’iniezione di capitale possa essere in questa fase di grande utilità. Muscoli finanziari più potenti possono consentire all’Atalanta di rimanere stabilmente nelle posizioni di testa del calcio italiano e di consolidare la propria posizione sulle scena internazionale”, spiega il primo cittadino.

“L’Atalanta è un grande patrimonio della nostra città e continuerà ad esserlo nei prossimi anni: il Comune di Bergamo è al suo fianco per portare a termine la riqualificazione del Gewiss Stadium, struttura che – una volta completata – rappresenterà un asset fondamentale della rinnovata società, all’altezza di un progetto sportivo di livello internazionale”, conclude il sindaco Gori.