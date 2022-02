Milano, 19 feb. – (Adnkronos) – Il Giudice Sportivo di Serie A ha deciso in merito alla gara Salernitana-Venezia dello scorso 6 gennaio, non disputata per i numerosi casi Covid nel gruppo squadra dei granata, di non sanzionare la Salernitana per la mancata disputa della gara. Il match quindi dovrà essere giocato. La squadra campana deve anche recuperare la partita con l’Udinese.