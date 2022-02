Azione: Rosato, ‘lavorare per guardare con fiducia a futuro, con Iv obiettivi comuni’

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Un partito nasce non per auto legittimazione di una classe dirigente, ma per occuparsi dello sviluppo di un Paese, per dare risposte ai cittadini che si aspettano che la politica faccia ciò che serve . Questo è quello che siamo chiamati a fare e oggi, in questa fase delicata, ci dobbiamo mettere tutta la fatica, tutto l’impegno per far fare al Paese un passo in avanti, perché si possa guardare con fiducia al futuro”. Così il presidente di Italia viva, Ettore Rosato, intervenendo al congresso di Azione.

“Abbiamo la fortuna -aggiunge- di avere Mario Draghi come il miglior presidente del Consiglio che il nostro Paese possa avere, uomo di straordinaria autorevolezza nazionale e internazionale. Ma anche un regalo all’Europa, un leader che può parlare con voce forte e rendere il nostro Paese più autorevole a livello europeo. Usiamo bene questo tempo in cui abbiamo costruito una maggiore stabilità per le nostre istituzioni in una fase molto difficile. Al di là delle divisioni che ci sono nel Governo, comprensibili visto l’ampiezza delle forze che lo compongono, Draghi ha saputo costruirne uno di unità nazionale in un momento drammatico per il Paese e di questo dobbiamo essere orgogliosi. Dobbiamo tutelarlo e guardare con fiducia al nostro lavoro e al rapporto tra i nostri due partiti, che per quanto ci riguarda possono avere una strada e un obiettivo comune”.