Azione: Calenda, ‘noi vogliamo dare una terza scelta a cittadini’

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Gli interlocutori di Azione sono quelli che si riconoscono nella necessità per l’Italia di essere in Europa e nella grande tradizione liberale e democratica”. Così Carlo Calenda a margine dei lavori del primo congresso di Azione a Roma.

“Con tutti questi movimenti noi dovremo governare ma oggi continuano a essere sottomessi a sovranisti e populisti. Se non accade qualcosa di nuovo vedremo le stesse formazioni. E ricomincerà quello che abbiamo visto: parlare di fascisti, comunisti, traditori della patria. Noi vogliamo dare una terza scelta ai cittadini. Oggi è un passo importante perché non esiste un partito senza congresso e senza organi eletti e senza presenza sul territorio”, osserva.