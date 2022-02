Azione: Calenda, ‘in due anni siamo diventati sesto partito italiano’

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Ma cosa abbiamo combinato in questi due anni? Ripensate a ogni volta che ci hanno detto che non ce la potevamo fare” e oggi “siamo sesto partito italiano secondo i sondaggi”. Così Carlo Calenda al congresso di Azione.

“Voglio iniziare ringraziando le persone che lavorano in Azione, i ragazzi che hanno tenuto in piedi Azione e sconfitto tutti gli altri nella campagna a Roma. L’unico antidoto vero al distacco dalla politica è il lavoro duro. E ringrazio anche le persone che hanno sostenuto economicamente Azione. E’ stata sostenuta dai più grandi imprenditori: chi da lavoro, non si deve vergognare di sostenere un partito, è un dovere farlo. Ringrazio Alberto Bombassei. E poi vorrei ringraziare gli ospiti, anzi gli interlocutori. Io mi ritrovo in tantissimi discorsi. Mi ritrovo in quello che ha detto Speranza sul servizio sanitario nazionale. Oggi vorrei riflettessimo innanzitutto su quello che abbiamo conseguito”.