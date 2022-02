Ucraina: Draghi, ‘tenere aperte tutte le possibilità di dialogo’

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Uno dei segnali più importanti e forse il più importante è l’unità che c’è tra tutti questi Paesi, la Nato. Un’unità che non conosce sfumature di diversità. Accanto a questo occorre tenere una posizione ferma a fronte di eventuali attacchi”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

“Dobbiamo tenere aperte tutte le possibilità di dialogo, in qualunque formato possibile. L’ambizione – non solo mia – è quella di riuscire a portare Putin e Zelensky attorno allo stesso tavolo. Occorre fare tutto il possibile perchè questo avvenga”.