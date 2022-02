Ucraina: Draghi, ‘pacchetto sanzioni a studio Ue, punti di vista Italia tenuti in conto’

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Il pacchetto di sanzioni è stato studiato ed è allo studio all’interno dell’Ue con la Commissione. I punti di vista dell’Italia sono quindi tenuti pienamente in conto”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

“Tutte le sanzioni che impattano indirettamente sul mercato energetico impattano di più sul Paese che usa più gas. L’Italia ha solo il gas: non ha nucleare e carbone e quindi è chiaro che è più esposta”.