Superbonus: fonti, possibile aumento sanzioni per frodi**

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – In Cdm è previsto anche un intervento sul superbonus. A quanto si apprende da fonti di governo, si potrebbe intervenire sulla cessione del credito: si prevedono fino a un massimo di 3 cessioni ma in ambito finanziario o bancario. Il credito avrà un identificativo univoco. La prima cessione eventuale all’impresa è fuori da questi tre passaggi.

Inoltre, potrebbero essere aumentate le sanzioni per frodi. Se il credito viene sequestrato e poi dissequestrato viene dato a un intermediario, proroga del termine di utilizzo corrispondente al sequestro non motivato.