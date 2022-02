Sondaggio Winpoll, Orlando il più conosciuto a Palermo

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) – Leoluca Orlando, il sindaco di Palermo, è conosciuto dal 99 per cento dei palermitani. E’ quanto emerge da un sondaggio Winpoll effettuato tra l’11 e il 14 febbraio. Segue a ruota il senatore Davide Faraone, di Italia Viva, con l’80 per cento. E poi, con il 78 per cento, il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli, Presidente dell’assemblea nazionale di +Europa. Ferrandelli si era candidato sia nel 2012 che nel 2017 a sindaco di Palermo, ed entrambe le volte era stato sconfitto dall’attuale sindaco Orlando. Dopo c’è l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla, che potrebbe candidarsi a sindaco. E’ conosciuto dal 71 per cento degli intervistati.

Nello stesso sondaggio è stato chiesto ai palermitani quanta fiducia hanno nei quattro nomi: Orlando, Ferrandelli, Lagalla e Faraone. Ecco il risultato: Il 19 per cento ha fiducia nel sindaco uscente Leoluca Orlando, il 40 per cento di Fabrizio Ferrandelli, il 39 per cento in Roberto Lagalla e il 21 per cento in Davide Faraone.