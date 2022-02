Lavoro: Conte, ‘salario minimo si intreccia con rappresentanza sindacale’

Roma, 18 feb (Adnkronos) – “Il problema del salario minimo finisce per intrecciarsi con quello della rappresentanza sindacale”. Lo scrive Giuseppe Conte in un intervento pubblicato sul blog di Beppe Grillo.

“Sono problemi che vanno affrontati con un approccio complementare, ma con forte determinazione, in modo da impedire ulteriore sofferenza ai 4,5 milioni di lavoratrici e lavoratori attualmente penalizzati”, spiega il leader del M5s.

“Da un lato, una buona legge sulla rappresentanza sindacale torna utile a evitare la proliferazione di contratti pirata, attraverso la individuazione di contratti di riferimento per settori di attività. Dall’altro lato, una legge che indichi un salario minimo legale può giovare a indicare la soglia minima per un’esistenza libera e dignitosa, lasciando che i reciproci poteri contrattuali delle parti si esplichino su molti altri aspetti regolatori del rapporto di lavoro”, spiega tra le altre cose Conte.