Governo: Rosato, ‘Draghi fa la differenza, non dimentichiamolo’

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “L’arrivo di Draghi ha rivoluzionato la politica del nostro Paese. Lo ha fatto in politica interna tenendo unita un’ampia maggioranza, che malgrado distinguo e differenze che vediamo ogni giorno, segue una linea comune nelle decisioni importanti”. Così il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato a Radio Leopolda.

“Pensiamo a quello che sarebbe potuto accadere nelle piazze, in questo difficile anno di pandemia, se ci fosse stato il Paese diviso. Anche in politica estera Draghi ha fatto la differenza: il nostro Paese ha acquisito autorevolezza e questo vuol dire tante cose, non solo che l’Italia è diventata un interlocutore credibile, ma anche vantaggi per le nostre imprese e l’export”.