Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Draghi è indispettito, qualcuno dice che fa il rosicone: è la verità. Gli avevano garantito che avrebbe fatto il presidente della Repubblica ma grazie al Parlamento non è avvenuto nonostante l’ala draghiana di Giorgetti, Di Maio e Guerini. Draghi è in grande difficoltà perchè sta facendo il presidente del Consiglio mentre non vorrebbe farlo, vorrebbe stare al Quirinale e inizia a manifestare un certo rosicamento”. Così Alessandro Di Battista in un video su Youtube.