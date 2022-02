Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “I ministri votano i provvedimenti in Cdm perchè hanno paura di Draghi, poi vanno in Parlamento e votano contro quel provvedimento come fa Salvini. Da una parte ci sono Mattarella e Draghi e dall’altra i ragazzini che giocano e Salvini è l’esempio della leadership di un ragazzino che gioca dove c’è un tentennamento continuo su ogni cosa. Così non si governa un paese, manco un condominio”. Così Carlo Calenda a Coffee Break su La7.